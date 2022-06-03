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39 минут назад

Максим Галкин объяснил, почему отказался от всех званий в России

Газета.Ru

Шоумен и супруг народной артистки СССР певицы Аллы Пугачевой, Максим Галкин еще в 2019 году объяснил, почему был против присвоения каких-либо званий, напоминает Teleprogramma.pro.

Галкин объяснил отказ от всех званий в России
Фото: ТАССТАСС

Издание процитировало слова, сказанные Галкиным на концерте в Новосибирске. Там он рассказывал, почему у него нет даже звания заслуженного артиста России. Галкин говорил, что людям не дают времени обдумать информацию, показанную по телевидению и «все разжевывают».

«Говорят: «Так — это враги». Это туда, это сюда. Мы боимся, что сейчас нам дадут коленом в челюсть. Пока что на концертах можно говорить, что хочешь. Я поэтому и не прошу вот эти звания», — делился Галкин.

Он говорил, что отказывался от званий ради независимости.

«Потому что так есть возможность их всех обозвать. Ну вы поняли меня. А так ты как будто зависим от кого-то», — рассуждал юморист.

Сейчас Галкин вместе с женой и детьми Гарри и Лизой находится в Израиле, планирует концерты в этой стране.

Галкин обратился к подписчикам из израильского города Кесария

Ранее Галкин впервые после отъезда из России показал детей на видео.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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