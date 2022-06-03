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1 час назад

СМИ раскрыли миллионный доход Миронова за один спектакль

Алиса Селезнёва

«Экспресса-газета» рассказала, что заработок художественного руководителя Театра наций, актера Евгения Миронова за один спектакль может достигать миллиона рублей. Издание утверждает, что он получил 1,3 млн за выступление в Челябинской филармонии со спектаклем «Шекспир. Шостакович. Гамлет».

СМИ раскрыли миллионный доход Миронова за один спектакль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газета отметила, что даже в 2020 году, когда киносъемки были заморожены, а театры закрылись на карантин из-за коронавируса, он заработал более 25 млн рублей.

Ранее департамент культуры Москвы опубликовал сведения о доходах и имуществе руководства организаций, находящихся в его ведомстве, в 2021 году.

Среди лидеров по доходам - президент Московского международного дома музыки, дирижер Владимир Спиваков со 158,3 млн рублей, худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман (96 млн) и худрук театра «Русская песня» Надежда Бабкина (71,49 млн).

Шоу-бизнес,Надежда Бабкина,Игорь Бутман,Евгений Миронов,Владимир Спиваков,
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