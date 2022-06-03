СМИ раскрыли миллионный доход Миронова за один спектакль

«Экспресса-газета» рассказала, что заработок художественного руководителя Театра наций, актера Евгения Миронова за один спектакль может достигать миллиона рублей. Издание утверждает, что он получил 1,3 млн за выступление в Челябинской филармонии со спектаклем «Шекспир. Шостакович. Гамлет».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Газета отметила, что даже в 2020 году, когда киносъемки были заморожены, а театры закрылись на карантин из-за коронавируса, он заработал более 25 млн рублей.

Ранее департамент культуры Москвы опубликовал сведения о доходах и имуществе руководства организаций, находящихся в его ведомстве, в 2021 году.