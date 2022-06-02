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42 минуты назад

У Херд не нашлось денег на оплату моральной компенсации Деппу

Никита Бородкин

У проигравшей в суде актрисы Эмбер Херд нет денег, чтобы выплатить моральную компенсацию в 10,35 млн долларов за клевету и судебные издержки в размере 5 млн долларов своему экс-супругу Джонни Деппу. Как сообщает NBC Today, об этом заявила ее адвокат Элейн Бредехоф.

У Херд не нашлось денег на оплату моральной компенсации Деппу
Фото: ReutersReuters

По словам юриста, актриса не в состоянии выплатить эту сумму. Бредхоф также выразила мнение, что ее клиентка проиграла, потому что сторона защиты Деппа «демонизировала Херд» и скрыла весомую часть доказательств виновности артиста.

Адвокат также заявила, что чувствует вину из-за проигрыша, поскольку это дело — «неудача для всех женщин в зале суда и за его пределами».

Напомним, что 1 июня суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в клевете по делу о защити чести и достоинства Джонни Деппа. Причиной судебного разбирательства стала ее статья для The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия.

При этом хоть актер и оказался не виноват, его также обязали выплатить компенсацию в размере $2 млн в связи с клеветой по одному из трех пунктов.

Шоу-бизнес,Джонни Депп,
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