Певица Наргиз Закирова, которой запретили въезжать в Россию до 2072 года, обратилась к фанатам в Telegram-канале и заявила, что «наконец-то находится в цивилизованном мире».

«Друзья мои, я наконец-то нахожусь в цивилизованном мире, где свободно работают абсолютно все соцсети, где есть все для развития и процветания нашего человеческого блага», — заявила Закирова.

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В связи с этим певица призвала поклонников подписываться на ее социальные сети и пообещала, что будет непрерывно поддерживать связь с фанатами.

Накануне стало известно, что прилетевшей из Ташкента 51-летней гражданке США Наргиз Закировой в аэропорту Домодедово вручили уведомление о том, что ей запрещен въезд в Россию на 50 лет — до мая 2072 года. В документе, датированном 24 мая, подчеркивается, что решение о запрете въезда было принято «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».

В ФСБ подтвердили, что певице Наргиз Закировой будет запрещено посещать Россию до 2072 года, передаёт ТАСС со ссылкой на документ погранконтроля, выданный артистке в аэропорту Домодедово. Отмечается, что запрет на посещение страны будет действовать даже в случае смены имени или фамилии.

Сообщение гражданке США Закировой Наргиз о том, что в соответствии с законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» ей не разрешен въезд в РФ сроком до 2 мая 2072 года. Данное ограничение действует даже в случае смены фамилии, имени или отчества, — сказано в документе.

Ранее адвокат певицы Бахром Исмаилов сообщил, что Наргиз запретили въезд в Россию сроком на 50 лет из-за её позиции по российской спецоперации на Украине.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Газетой.Ru» усомнилась, что певица Наргиз Закирова, которой запретили въезд в Россию до 2072 года, сможет повторить свой успех в другой стране.

«Для нас потеря, конечно. Наргиз — хорошая певица, но стала знаменитой только через проект «Голос». Только когда она приехала в Россию, стала известной. Сегодня она уезжает, мы ее отправляем за безобразие. Вместе с этим уйдет и ее популярность. Она была такой, ресторанной, певицей. Вот снова станет ресторанной. Я не очень понимаю мотивацию этих деятелей. Они все надеются получить популярность на Западе, наверное, чтобы в западных ресторанах петь?! Конкуренция там, конечно, очень высокая. Даже в Израиле уже места нет. Правильно делают наши власти: всех, кто не любит Россию и оскорбляет ее, надо отправлять по месту постоянного жительства. Пусть ищут себе другую страну, где им будет комфортно и хорошо», — сказала Драпеко.

Парламентарий подчеркнула, что правительство рассматривает россиян исключительно с точки зрения их гражданской позиции, а не профессиональных навыков.

«Важно отличать творчество и гражданскую позицию. И не важно, кто ты — журналист, артист, водитель трамвая. Ты — гражданин Российской Федерации и подчиняешься одним и тем же законам. Поэтому, когда мне говорят, что «Надо ослабить действие закона, потому что он известный артист», «Простите его, он такой знаменитый», то я с этим совершенно не согласна. Если ты знаменитый, с тебя двойной спрос. Потому что люди берут с тебя пример. Если они ничего не нарушали, если они не оскорбляли свою страну и не предали ее, значит они могут жить, где хотят, вести себя, как хотят, но не надо публичных заявлений. А когда это становится в информационной войне выстрелом в сердце собственной страны, я считаю, это должно быть наказано», — пояснила Драпеко.

53-летний российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал депортированную из России певицу Наргиз Закирову и украинского артиста Макса Барских «проститутками». Об этом сообщает Пятый канал.

Музыкальный деятель поведал, что в России Наргиз долгое время помогали артисты и композиторы. В пример Пригожин привел свою супругу, исполнительницу Валерию, которая бесплатно снялась в клипе Закировой, однако не получила никакой благодарности. Когда же мнения звезд касательно политической ситуации разошлись, Наргиз и вовсе перестала уважать коллег.

Помимо этого, продюсер подчеркнул, что Закирова долгое время зарабатывала деньги именно в России, которую впоследствии начала критиковать.

«У меня позиция простая: не плюй в колодец, из которого ты пьешь. Человек, будучи гражданином США, живущим в Узбекистане, зарабатывающий деньги в России, газует против России в поддержку недружественных стран. Разве это по-человечески?» — заявил Пригожин.

Пригожин также упомянул и украинского исполнителя Макса Барских, заявив о том, что он не понимает, как можно зарабатывать на российских слушателях, а потом «плевать» в них.

«Когда Макс Барских, будучи гражданином другого государства, выгребает отсюда деньги, кидает людей и восемь лет приезжает в эту страну — хавает, хавает, хавает, а потом плюет… Вот эти люди мне не понятны… Для меня эти люди всегда были и останутся проститутками! То есть для меня такие люди проститутки!» — заявил продюсер.

Блогер Алена Жигалова прокомментировала инцидент с депортацией певицы Наргиз Закировой. Она заявила, что после этого музыкальный продюсер Виктор Дробыш столкнулся с проблемами.

По словам Жигаловой, ей удалось побеседовать с Дробышем за кулисами музыкальной премии RU.TV. Тогда продюсер пожаловался журналистке на трудности, которые начались у него после депортации Наргиз.

«Подставила она его знатно. Сорвала несколько запланированных корпоративов, на которых собиралась накосить бабла в России (которую, напомним, критикует). А также устроила истерику в аэропорту Домодедово, откуда ее депортировали», — рассказала блогер в эфире своего YouTube-шоу.

По словам Жигаловой, Закирова, которая резко высказывалась в адрес России, не хотела покидать страну. Артистка требовала связаться с МИДом и Марией Захаровой.

Ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова раскрыла цель визита певицы Наргиз в Москву. Ее слова цитирует «Пятый канал».

По мнению Жигаловой, Наргиз Закирова распродавала свое имущество.

«Она сбежала, но предпочла тихой сапой вернуться в Москву. Зачем? Ну, думаю, что вы понимаете. Подсобрать вещички, подраспродать квартирки. Ну и потом свалить в Узбекистан, а потом уже в Америку, откуда приехала в Россию, где и заработала все свои деньги», — сказала Жигалова.

Въезд Закировой в Россию запретили до 2072 года после ее высказываний. К тому моменту певице может исполниться 101 год, и Жигалова считает, что Наргиз имеет шанс дожить до этого дня.

«Она хорошо выглядит и ничем не болеет. Есть шанс у нее вернуться в Москву. С Веркой Сердючкой, Максом Барских и Светланой Лободой», — сказала блогер.

Адвокат Андрей Алешкин подсчитал, сколько потеряют на продаже дорогого жилья в России певицы Наргиз Закирова и Светлана Лобода. Его слова приводит издание kp.ru.

У гражданки США Закировой осталась недвижимость в Москве, у украинки Лободы — как минимум две московские квартиры, трехкомнатная на юго-западе столицы, апартаменты стоимостью от 40 млн руб. и, как утверждают СМИ, загородный дом в элитном поселке Подмосковья стоимостью около 70 млн руб.

Сейчас обеим запрещен въезд в Россию на 50 лет, кроме того, из-за санкций Европы и США сложно будет вывести деньги за границу.

«С выводом денег у знаменитостей будут большие проблемы. Однако одна лазейка все-таки есть: можно продать в России недвижимость, перевести деньги в криптовалюту и конвертировать ее за рубежом в нужную валюту», — объяснил Алешкин.

Он указал на то, что еще недавно к криптовалюте относились с недоверием.

«Еще полгода назад к крипте многие относились как к фантастике, но сегодня это один из самых распространенных способов для крупных финансовых операций даже для «чайников». Тем более, что наложить санкции на криптовалюту очень сложно: ее, конечно, можно запрещать, но ей все равно продолжат пользоваться», — сказал адвокат.

Однако, отметил он, у такого способа есть недостаток.

«Так как криптовалюта обменивается на бирже, то биржа непременно возьмет свой процент. Плюс конвертация курса, всякие посреднические услуги. Я полагаю, что в случае продажи недвижимости с помощью крипты потери могут составить до 30% от стоимости актива — именно такая цифра сейчас средняя по рынку. То есть продавец получит на треть меньше, чем он бы получил в рублях», — заключил эксперт.

Певица Наргиз, которой недавно был запрещен въезд на территорию России, вновь появилась на российском ТВ. Она выступила членом жюри в музыкальном шоу «Новая звезда», которое было записано до запрета. Ситуацию прокомментировал известный российский дрессировщик Эдгард Запашный.

— Друзья, вы прекрасно знаете, как я терпеть не могу певицу Наргиз. После очередного потока грязи в сторону России ей вынесли запрет на посещение нашей страны в ближайшие 50 лет, — заявил он.

По словам Запашного, из-за одного только присутствия в жюри не следует отменять шоу или подвергать его монтажу. Кроме того, сама передача довольно уникальна, ведь в ней принимают участие исполнители из всех регионов России.

— Сейчас именно тот момент, когда из-за одной дуры не должны пострадать совершенно невинные люди, — передает слова дрессировщика Starhit.

Наргиз Закировой запретили въезд на территорию России до 2072 года за ее высказывания о специальной военной операции на Украине.

До этого Запашный призвал убирать из радиоэфиров покинувших Россию артистов. По его мнению, высказывания этих людей не заслуживают внимания. Он признался, что был удивлен тем, что многие покинувшие Россию звезды все еще остаются в эфирах отечественных радиостанций, а их композиции по-прежнему находятся в ротации.

Известный адвокат, работающий со знаменитостями, Сергей Жорин назвал "кармой" запрет на въезд певицы Наргиз в Россию.

По словам юриста, 50-летний запрет на въезд исполнительницы в страну можно оспорить, однако он уверен, что проблемы, которые у нее возникли, связаны с ее отношением к Максиму Фадееву, которого она в различных шоу постоянно "пыталась задеть, оскорбить, опорочить".

– Поскольку много лет я дружу и работаю с Максом Фадеевым, то хочу сказать, что в случае с этой артисткой, вероятно, это какая-то карма. Сколько Фадеев сделал для нее хорошего, – заявил Жорин.

При этом он добавил, что говорит об этом не в качестве правозащитника, а как наблюдавший со стороны человек. Он счел, что после поступков Наргиз в отношении продюсера в произошедшем есть некая справедливость, пишет Teleprogramma.pro.

Российский певец и композитор Леонид Агутин рисковал остаться без концертов из-за сотрудничества с исполнительницей Наргиз. Об этом сообщила продюсер Олеся Сазыкина в среду, 1 июня.

По ее словам, Наргиз постоянно устраивала скандалы на рабочем месте. Чаще всего конфликты случались из-за отсутствия алкоголя в студии.

— После «Голоса» ее взял к себе Леонид Агутин. У Леонида Агутина директор Таня Ларина, с которой я очень хорошо общаюсь, и Таня Ларина говорила так: «Когда приезжала Наргиз, она там устраивала скандалы на основании того, что ей там не дали коньяк, алкоголь — определенные порции». Задерживала концерты, истерила, — рассказала Сазыкина.

Она подчеркнула, что организаторы концертов часто жаловались на поведение Наргиз и заявляли, что в следующий раз откажутся работать с Агутиным, если исполнительница будет выступать вместе с ним, передает Пятый канал.