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22 минуты назад

Билли Айлиш на концерте в Германии: поцеловала или вытерлась флагом Украины?

Елена Прошина

Певица Билли Айлиш во время концерта в Бонне исполнила последнюю песню, держа в руках флаг Украины. При этом в самом начале исполнения композиции она поднесла символ страны к лицу. Действие певицы разделило пользователей интернета на две стороны: одни считают, что Айлиш поцеловала флаг, другие же, что вытерла им пот с лица, передает «360».

Билли Айлиш на концерте в Германии: поцеловала или вытерлась флагом Украины?
Фото:  AP Photo / Invision / Willy Sanjuan AP Photo / Invision / Willy Sanjuan

По данным телеканала, символ своей страны из зала исполнительнице протянула украинская певица Джерри Хейл. Все произошло на первых нотах песни Happier Than Ever, которая стала последней в выступлении Айлиш в Бонне.

На распространяемом по интернету видео видно, как певица берет в руки флаг и затем прикладывает его к своему лицу. При этом на кадрах действительно не совсем ясно поцеловала она его или же просто решила вытереть им пот с лица, поскольку в зале было душно. Это подтверждает тот факт, что во время концерта одна из фанаток потеряла сознание и Айлиш пришлось прервать выступление, чтобы позвать сотрудников площадки, а также попросить поклонников «глубоко дышать и пить воду».

Напомним, что еще в апреле певица выступила с проукраинской позицией и заявила, что посвятила этой стране песню.

При этом фанаты обратили внимание на то, что в свое время популярность Айлиш принесла ее нонконформистская позиция, а сейчас, когда «она получила славу и бабки, быстренько стала типичной демократической подстилкой».

Шоу-бизнес,Билли Айлиш,
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