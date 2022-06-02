Билли Айлиш на концерте в Германии: поцеловала или вытерлась флагом Украины?

Певица Билли Айлиш во время концерта в Бонне исполнила последнюю песню, держа в руках флаг Украины. При этом в самом начале исполнения композиции она поднесла символ страны к лицу. Действие певицы разделило пользователей интернета на две стороны: одни считают, что Айлиш поцеловала флаг, другие же, что вытерла им пот с лица, передает «360».

Фото: AP Photo / Invision / Willy Sanjuan AP Photo / Invision / Willy Sanjuan

По данным телеканала, символ своей страны из зала исполнительнице протянула украинская певица Джерри Хейл. Все произошло на первых нотах песни Happier Than Ever, которая стала последней в выступлении Айлиш в Бонне.

На распространяемом по интернету видео видно, как певица берет в руки флаг и затем прикладывает его к своему лицу. При этом на кадрах действительно не совсем ясно поцеловала она его или же просто решила вытереть им пот с лица, поскольку в зале было душно. Это подтверждает тот факт, что во время концерта одна из фанаток потеряла сознание и Айлиш пришлось прервать выступление, чтобы позвать сотрудников площадки, а также попросить поклонников «глубоко дышать и пить воду».

Напомним, что еще в апреле певица выступила с проукраинской позицией и заявила, что посвятила этой стране песню.