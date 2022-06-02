Бузова анонсировала собственную театральную постановку

Бывшая участница и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова готовит новое концертное шоу под названием «Вот она я». Концерт состоится в «Крокус Сити Холле» 4 июня. На официальном сайте мероприятия утверждается, что это будет не просто шоу, а целая театральная постановка.
«В 2022 Ольга решила всех снова шокировать и устроить в Крокус Сити Холле не просто концертное шоу, а целую театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями. Шоу «Вот она Я!», где каждый пришедший станет героем и перенесется в Мир, где живет чистая и светлая энергия, которая покажет всем, что самое важное на свете – Любовь», - говорится в афише.
Напомним, что ранее Ольга Бузова попробовала себя в роли театральной актрисы. Бузова сыграла роль шпионки Беллы Шанталь в спектакле МХАТа имени Горького «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. Опубликованные в интернете фрагменты ее выступления вызвали широкий резонанс у профессионального сообщества. Актер и режиссер Сергей Безруков заявил, что рад тому, что «Константин Сергеевич (Станиславский) до этого не дожил».
В свою очередь, актер Театра имени Ленсовета Владимир Матвеев назвал театральный дебют Бузовой провалом. Позднее журналисты издания Daily Storm попытались устроить Ольгу Бузову на работу в региональные театры, однако ни один из них сотрудничать с новоиспеченной актрисой не согласился.