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35 минут назад

Бузова анонсировала собственную театральную постановку

Вероника Полынина

Бывшая участница и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова готовит новое концертное шоу под названием «Вот она я». Концерт состоится в «Крокус Сити Холле» 4 июня. На официальном сайте мероприятия утверждается, что это будет не просто шоу, а целая театральная постановка.

Бузова анонсировала собственную театральную постановку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 2022 Ольга решила всех снова шокировать и устроить в Крокус Сити Холле не просто концертное шоу, а целую театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями. Шоу «Вот она Я!», где каждый пришедший станет героем и перенесется в Мир, где живет чистая и светлая энергия, которая покажет всем, что самое важное на свете – Любовь», - говорится в афише.

Напомним, что ранее Ольга Бузова попробовала себя в роли театральной актрисы. Бузова сыграла роль шпионки Беллы Шанталь в спектакле МХАТа имени Горького «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. Опубликованные в интернете фрагменты ее выступления вызвали широкий резонанс у профессионального сообщества. Актер и режиссер Сергей Безруков заявил, что рад тому, что «Константин Сергеевич (Станиславский) до этого не дожил».

В свою очередь, актер Театра имени Ленсовета Владимир Матвеев назвал театральный дебют Бузовой провалом. Позднее журналисты издания Daily Storm попытались устроить Ольгу Бузову на работу в региональные театры, однако ни один из них сотрудничать с новоиспеченной актрисой не согласился.

Шоу-бизнес,Владимир Матвеев,Ольга Бузова,
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