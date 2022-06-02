Бузова анонсировала собственную театральную постановку

«В 2022 Ольга решила всех снова шокировать и устроить в Крокус Сити Холле не просто концертное шоу, а целую театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями. Шоу «Вот она Я!», где каждый пришедший станет героем и перенесется в Мир, где живет чистая и светлая энергия, которая покажет всем, что самое важное на свете – Любовь», - говорится в афише.