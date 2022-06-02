Названа замена Летучей в шоу «Рогов +»

Названы имена новых соведущих Александра Рогова в новом мейковер-шоу «Рогов+» на канале СТС после скандального ухода Елены Летучей. Так, компанию стилисту составят звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова и блогер Ида Галич. Об этом пишет «СтарХит».

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Елена Летучая отснялась в первых двух выпусках программы, после чего покинула проект. Телеведущей не понравилось, что в названии программы указали не ее фамилию. Однако создатели проекта оперативно нашли новых ведущих.

С Идой Галич Рогов уже работал над совместной промокампанией одного из Интернет-магазинов. А с Екатериной Волковой он встретился во время съемки одной из серий «Ворониных».

«Сашку очень люблю! Он профессионал, позитивный и добрый человек, и я рада возвращению Рогова и его команды. Мне приятно стать частью нового шоу. Надеюсь, что мои советы и добрые слова придадут героиням уверенности, позволят им меньше бояться и легко решаться на перемены», — рассказала Волкова.