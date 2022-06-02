Звезда "Comedy Woman" рассталась с бойфрендом

"Чувствую, что уже могу с вами этим поделиться. Наша семья распалась несколько месяцев назад. Мы с Димой останемся друзьями, ведь у нас есть общий ребенок", - рассказала звезда "Comedy Woman".

Знаменитости состояли в отношениях около двух лет. Говоря про общего ребенка, артистка имела в виду собаку породы мальтипу, которую они с бойфрендом завели вместе. Отношения Сысоевой и Чернака начались в 2020 году.

Как рассказывала юмористка, она познакомилась с бывшим возлюбленным на съемках. Во время одной из сцен звезды должны были представить пару и поцеловаться на камеру. После этого они начали общаться ближе и вступили в отношения. Во время разгара пандемии знаменитости вместе проживали в квартире Сысоевой.