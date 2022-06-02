Музыкальный критик Артур Гаспарян в разговоре с «Рамблером» прокомментировал решение певца Филиппа Киркорова внести изменения в номер «Мария Магдалена», который вызвал возмущения у православной и мусульманской общественности.

Ранее пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская рассказала о том, что Киркоров изменит номер «Мария Магдалена», где в качестве декорации использовался огромный светящийся крест с «распятой» актрисой. Сам Киркоров отмечал, что своим номером он не хотел задевать чувств верующих и не вкладывал в него «кощунственного умысла».