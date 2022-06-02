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55 минут назад

«Решил не нагнетать»: Критик Гаспарян о решении Киркорова изменить номер с крестом

Семён Капранов
Артур Гаспарян эксперт

Музыкальный критик Артур Гаспарян в разговоре с «Рамблером» прокомментировал решение певца Филиппа Киркорова внести изменения в номер «Мария Магдалена», который вызвал возмущения у православной и мусульманской общественности.

Я считаю, что никаких оснований для критики не было. Это очень грустно и печально, когда у нас творчеством начинают "рулить" всевозможные люди, имеющие к искусству весьма касательное отношение. Когда творчество, которое по своей сути, по определению является свободным самовыражением художника, становится объектом цензуры, корректировок, преследований. Критика - это одно, а запреты - это совершенно другое.

Мы помним, что такая же история была с Мадонной, когда ее за номер с крестом во время тура Confessions отлучили от католической церкви. Там обошлось без запретов. Это все было исключительно в области экзистенциальных дискуссий. Тогда была большая и бурная дискуссия, а сейчас Мадонну зовут обратно в церковь, но она сама не хочет.

О том, что касается решения Филиппа. Филипп работает на определенной территории. Я не думаю, что он с восторгом принял это решение. Но тем не менее, видимо, он поступил так, как посчитал возможным и нужным для того, чтобы минимизировать этот негативный фон, который возник из-за номера "Мария Магдалена" с этой режиссурой, этим крестом, который является частью декораций. Это его решение, оно вполне понятно. Как мудрый человек Киркоров, видимо, решил не нагнетать и не усугублять ситуацию, не бить себя в грудь и не ломиться в закрытые ворота. Но в целом вся эта ситуация, на мой взгляд, несет грустный оттенок.
Артур Гаспарян
Артур Гаспарян Журналист, музыкальный критик, телеведущий

Ранее пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская рассказала о том, что Киркоров изменит номер «Мария Магдалена», где в качестве декорации использовался огромный светящийся крест с «распятой» актрисой. Сам Киркоров отмечал, что своим номером он не хотел задевать чувств верующих и не вкладывал в него «кощунственного умысла».

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