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43 минуты назад

Московский концерт ДДТ перенесли на год

Елена Прошина

Концерт рок-группы ДДТ в Москве, который должен был состояться 10 июня, перенесли на год. Об этом музыканты сообщили на своей официальной странице «ВКонтакте».

Московский концерт ДДТ перенесли на год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступление планировалось провести на столичном стадионе «Открытие Банк Арена». Как отмечается в сообщении коллектива, концерт не согласовали в департаменте региональной безопасности города.

«Нами были приложены все усилия и доступные возможности, чтобы сохранить выступление 10 июня 2022 года, но тщетно», - добавили в группе.

Уточняется, что концерт состоится 17 июня 2023 года. Однако после составления в июле этого года календаря игр сезона 2022/2023 гг. на стадионе «Открытие Банк Арена», дата концерта может быть скорректирована. Все приобретенные билеты будут действительны на выступлениях, перенесенных на новую дату.

Ранее сообщалось, что полицейские составили протокол на лидера группы Юрия Шевчука после концерта группы ДДТ в столице Башкирии 18 мая. Причиной стали провокационные высказывания Шевчука на концерте. В итоге Шевчук около часа общался с представителями силовых структур.

Шоу-бизнес,Юрий Шевчук,
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