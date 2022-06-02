Московский концерт ДДТ перенесли на год

Концерт рок-группы ДДТ в Москве, который должен был состояться 10 июня, перенесли на год. Об этом музыканты сообщили на своей официальной странице «ВКонтакте».

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Выступление планировалось провести на столичном стадионе «Открытие Банк Арена». Как отмечается в сообщении коллектива, концерт не согласовали в департаменте региональной безопасности города.

«Нами были приложены все усилия и доступные возможности, чтобы сохранить выступление 10 июня 2022 года, но тщетно», - добавили в группе.

Уточняется, что концерт состоится 17 июня 2023 года. Однако после составления в июле этого года календаря игр сезона 2022/2023 гг. на стадионе «Открытие Банк Арена», дата концерта может быть скорректирована. Все приобретенные билеты будут действительны на выступлениях, перенесенных на новую дату.