Киркоров изменит возмутивший верующих номер с распятием

«Могу подтвердить, что номер "Мария Магдалена" будет видоизменен. Крест был на концертах в Санкт-Петербурге и в Москве. В туре номер "Мария Магдалена" остается, но с другим решением. Удивит? Удивит! Концерты Филиппа — это всегда спектакль. Никогда Киркоров не выходил просто с микрофоном и пел только лишь от себя. Это всегда история», — прокомментировала Успенская.