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1 час назад

Жуков рассказал о проблемах в бизнесе

Елена Прошина

Певец Сергей Жуков заявил, что столкнулся с трудностями в своем ресторанном бизнесе в процессе импортозамещения. По словам певца, особенно пострадал его проект «Руки Вверх! Суши». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Жуков рассказал о проблемах в бизнесе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артиста, сложнее всего пришлось проекту «Руки Вверх! Суши» - это самый молодой проект Жукова. Он отметил, что пришлось искать других поставщиков из-за повышения цен на продукты.

«Стремительно подорожали лосось и тунец, пришлось искать новых поставщиков, корректировать цены, вводить эконом линейку. В остальных проектах тоже быстро преодолели все сложности – сказался профессионализм команды. Даже объявили заморозку цен в «Руки Вверх! Барах». Не стали наживаться на наших клиентах в отличие от большинства других ресторанов и барах», - сказала Сергей.

Жуков отметил, что это было правильное решение, так как посетителям понравилась такая политика заведения и теперь в барах аншлаги.

Напомним, у Сергея свой ресторанный бизнес, включающий несколько заведений: сеть кондитерских «Любовь и сладости», кафе «Папа жарит мясо», «Руки ВВерх! Бар», «Руки Вверх Суши».

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