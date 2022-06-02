Жуков рассказал о проблемах в бизнесе

Певец Сергей Жуков заявил, что столкнулся с трудностями в своем ресторанном бизнесе в процессе импортозамещения. По словам певца, особенно пострадал его проект «Руки Вверх! Суши». Об этом пишет «Комсомольская правда».

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По словам артиста, сложнее всего пришлось проекту «Руки Вверх! Суши» - это самый молодой проект Жукова. Он отметил, что пришлось искать других поставщиков из-за повышения цен на продукты.

«Стремительно подорожали лосось и тунец, пришлось искать новых поставщиков, корректировать цены, вводить эконом линейку. В остальных проектах тоже быстро преодолели все сложности – сказался профессионализм команды. Даже объявили заморозку цен в «Руки Вверх! Барах». Не стали наживаться на наших клиентах в отличие от большинства других ресторанов и барах», - сказала Сергей.

Жуков отметил, что это было правильное решение, так как посетителям понравилась такая политика заведения и теперь в барах аншлаги.