Концерт Лободы в российском городе отменили

Организаторы концерта Светланы Лободы во Владивостоке заявили, что выступление певицы, которое должно было состояться 25 июня, отменено. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

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Организаторы отметили, что тур Лободы, который планировался с 2019 года, несколько раз переносили из-за коронавируса.

В рамках тура певица также должна была выступить в Хабаровске и Иркутске.

20 апреля «Известия» сообщили, что Лободе, Ивану Дорну, Верке Сердючке (Андрей Данилко), ведущим «Орла и Решки» Антону Птушкину и Андрею Беднякову, Потапу и Насте Каменских, Монатику и другим украинским артистам (всего 31 человеку) запретили въезд в Россию на 50 лет. Причиной запрета назвали критику действий России на Украине.