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1 час назад

Концерт Лободы во Владивостоке отменили

Мария Иванова

Организаторы концерта Светланы Лободы во Владивостоке заявили, что выступление певицы, которое должно было состояться 25 июня, отменено. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Концерт Лободы в российском городе отменили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Организаторы отметили, что тур Лободы, который планировался с 2019 года, несколько раз переносили из-за коронавируса.

В рамках тура певица также должна была выступить в Хабаровске и Иркутске.

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20 апреля «Известия» сообщили, что Лободе, Ивану Дорну, Верке Сердючке (Андрей Данилко), ведущим «Орла и Решки» Антону Птушкину и Андрею Беднякову, Потапу и Насте Каменских, Монатику и другим украинским артистам (всего 31 человеку) запретили въезд в Россию на 50 лет. Причиной запрета назвали критику действий России на Украине.

При этом «Комсомольская правда» писала, что ни в Министерстве культуры РФ, ни в МВД, ни в ФСБ газете не подтвердили подлинности запрета.

Шоу-бизнес,Антон Птушкин,Потап Каменских,Иван Дорн,Андрей Данилко,Светлана Лобода,Андрей Бедняков,Минкультуры России,ФСБ,
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