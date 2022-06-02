Николай Агутин сообщил причину смерти Жени Белоусова

Причиной смерти популярного в начале 1990-х годах певца Жени Белоусова стала неправильно поставленная капельница, считает первый концертный директор музыканта Николай Агутин.
Агутин-старший рассказал, что Белоусов в середине 1990-х вложил заработанные деньги в ликеро-водочный завод, при этом «дегустировал продукцию и несколько втянулся в алкогольное дело». Из-за злоупотребления алкоголем певец набрал несколько лишних килограммов и стал испытывать проблемы со здоровьем. Затем Белоусов решил «подлечиться» и лег в больницу, где ему ставили капельницы.
«Он пошел покурить, вытащил капельницу. А вернувшись, поставил ее обратно на руку. Поставил, видимо, неправильно. Врачи лично мне потом говорили, что, вероятно, пузырек воздуха попал. В результате он ушел во цвете лет, безумно нелепо. И очень жалко. Смерть по незнанию, по неосторожности, по легкомыслию», - сказал экс-директор музыканта изданию News.ru.
По мнению поэта Александра Шаганова, написавшего слова к песням Белоусова «Девчонка-девчоночка» и «Подожди меня», артист мог скончаться из-за аневризмы головного мозга, возникшей вследствие полученной в детстве травмы. Он рассказал, что незадолго до смерти Белоусов признался ему, что «не видит себя в старости».
«Он так и сказал: "Сань, я почему-то совсем не представляю себя старым". Произнес не сгоряча, а очень искренне, он же был искренним. Он как будто предчувствовал или напророчил все это сам себе», - отметил Шаганов.
Женя Белоусов, исполнитель хитов «Девочка моя синеглазая», «Вечерок - вечерочек», «Дуня - Дуняша», умер в 1997 году в возрасте 32 лет спустя месяц после операции по поводу аневризмы головного мозга.