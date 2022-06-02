В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
18 минут назад

Концертный директор назвал свою версию смерти певца Белоусова

Вероника Полынина

Причиной смерти популярного в начале 1990-х годах певца Жени Белоусова стала неправильно поставленная капельница, считает первый концертный директор музыканта Николай Агутин.

Николай Агутин сообщил причину смерти Жени Белоусова
Фото: ТАССТАСС

Агутин-старший рассказал, что Белоусов в середине 1990-х вложил заработанные деньги в ликеро-водочный завод, при этом «дегустировал продукцию и несколько втянулся в алкогольное дело». Из-за злоупотребления алкоголем певец набрал несколько лишних килограммов и стал испытывать проблемы со здоровьем. Затем Белоусов решил «подлечиться» и лег в больницу, где ему ставили капельницы.

«Он пошел покурить, вытащил капельницу. А вернувшись, поставил ее обратно на руку. Поставил, видимо, неправильно. Врачи лично мне потом говорили, что, вероятно, пузырек воздуха попал. В результате он ушел во цвете лет, безумно нелепо. И очень жалко. Смерть по незнанию, по неосторожности, по легкомыслию», - сказал экс-директор музыканта изданию News.ru.

По мнению поэта Александра Шаганова, написавшего слова к песням Белоусова «Девчонка-девчоночка» и «Подожди меня», артист мог скончаться из-за аневризмы головного мозга, возникшей вследствие полученной в детстве травмы. Он рассказал, что незадолго до смерти Белоусов признался ему, что «не видит себя в старости».

«Он так и сказал: "Сань, я почему-то совсем не представляю себя старым". Произнес не сгоряча, а очень искренне, он же был искренним. Он как будто предчувствовал или напророчил все это сам себе», - отметил Шаганов.

Женя Белоусов, исполнитель хитов «Девочка моя синеглазая», «Вечерок - вечерочек», «Дуня - Дуняша», умер в 1997 году в возрасте 32 лет спустя месяц после операции по поводу аневризмы головного мозга.

Шоу-бизнес,Александр Шаганов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители