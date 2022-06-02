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29 минут назад

Канделаки призвала хейтеров Джонни Деппа извиниться

Алиса Селезнёва

Журналистка Тина Канделаки в своем Telegram-канале поддержала Джонни Деппа после его победы в суде над бывшей женой Эмбер Херди, а также призвала извиниться всех, кто травил актера.

Канделаки призвала хейтеров Джонни Деппа извиниться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Джонни Депп vs Эмбер Херд — 1:0 и минус 13 млн долларов плюс расходы на адвокатов для голддиггерши. «Изменяя, не вымогай»», - констатировала она.

Канделаки также отметила, что ждет теперь «извинений от всех, кто кэнселлил актера».

Джонни Депп подал иск на 50 млн долларов к бывшей жене из-за ее колонки 2018 года в газете The Washington Post, в которой она обвинила его в домашнем насилии. После публикации материала актер лишился нескольких контрактов, в частности, с компанией Warner Bros на съемки в франшизе «Фантастические твари». В ответ актриса подала встречный иск к Деппу на 100 млн долларов.

«Взаимное насилие». Джонни Депп выиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд

Рассмотрев дело, присяжные признали, что утверждения Эмбер Херд о том, что подвергалась домашнему насилию, являются клеветой. Депп и Херд познакомились в 2011 году во время съемок фильма «Ромовый дневник». В феврале 2015 года актеры поженились, но уже в мае следующего года Эмбер подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия.

Шоу-бизнес,Тина Канделаки,Джонни Депп,
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