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1 час назад

Шахназаров раскритиковал вокальные данные Веры Брежневой

Lenta.ru

55-летний писатель Михаил Шахназаров раскритиковал вокальные данные Веры Брежневой и Светланы Лободы. Об этом публицист сообщил в эфире шоу «Полный абзац».

Шахназаров раскритиковал вокальные данные Брежневой и Лободы
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА НовостиЕкатерина Чеснокова / РИА Новости

Политолог отметил, что артистки долгое время выступали в России, а их творчество «насаждали» россиянам при том, что певицы не обладали талантом. «Одно время стали появляться у нас украинские певцы, просто везде были. Вот Лобода — ну какая она певица? А Вера Брежнева?», — задался вопросом Шахназаров.

Публицист также поведал, что слышал живое исполнение Брежневой, после чего сделал вывод, что может спеть лучшее нее. «Я видел, как поет Вера без фонограммы. Обнять, как говорится, и заплакать. Я при всем своем неумении петь попаду в ноты чаще, чем она», — сообщил политолог.

В мае Михаил Шахназаров раскритиковал покинувшего пост худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, который ранее уехал из России, а также заявил, что театральный деятель уродовал русскую классику.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,Вера Брежнева,Римас Туминас,
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