Басков отреагировал на слухи о романе с бывшей

Певец Николай Басков прокомментировал слухи о воссоединении с бывшей возлюбленной Софи Кальчевой. Об этом пишет «Пятый канал».

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По словам артиста, он действительно общается с экс-избранницей, но никаких отношений между ними нет.

«Мы с Софией общаемся, но это уже прошлая история», — сказал Басков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Николая снова связывают романтические отношения с Софи. Разговоры появились после того, как Кальчева в одном из интервью иронично отреагировала на вопрос об общении с Басковым.

«Мы с Николаем любим говорить, что бывших возлюбленных не бывает», — сказала она.