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1 час назад

Басков отреагировал на слухи о романе с бывшей

Елена Прошина

Певец Николай Басков прокомментировал слухи о воссоединении с бывшей возлюбленной Софи Кальчевой. Об этом пишет «Пятый канал».

Басков отреагировал на слухи о романе с бывшей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артиста, он действительно общается с экс-избранницей, но никаких отношений между ними нет.

«Мы с Софией общаемся, но это уже прошлая история», — сказал Басков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Николая снова связывают романтические отношения с Софи. Разговоры появились после того, как Кальчева в одном из интервью иронично отреагировала на вопрос об общении с Басковым.

«Мы с Николаем любим говорить, что бывших возлюбленных не бывает», — сказала она.

Напомним, о романе Баскова и Кальчевой заговорили в 2014 году. Пара встречалась несколько лет. Басков несколько раз делал предложение Софи, однако в 2017 году они расстались. По словам Кальчевой, они с Николаем слишком долго были партнерами, а когда пришло время стать супругами, прежних чувств уже не осталось.

Шоу-бизнес,Софи Кальчева,Николай Басков,
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