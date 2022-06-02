Басков отреагировал на слухи о романе с бывшей

Певец Николай Басков прокомментировал слухи о воссоединении с бывшей возлюбленной Софи Кальчевой. Об этом пишет «Пятый канал».
По словам артиста, он действительно общается с экс-избранницей, но никаких отношений между ними нет.
«Мы с Софией общаемся, но это уже прошлая история», — сказал Басков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Николая снова связывают романтические отношения с Софи. Разговоры появились после того, как Кальчева в одном из интервью иронично отреагировала на вопрос об общении с Басковым.
«Мы с Николаем любим говорить, что бывших возлюбленных не бывает», — сказала она.
Напомним, о романе Баскова и Кальчевой заговорили в 2014 году. Пара встречалась несколько лет. Басков несколько раз делал предложение Софи, однако в 2017 году они расстались. По словам Кальчевой, они с Николаем слишком долго были партнерами, а когда пришло время стать супругами, прежних чувств уже не осталось.