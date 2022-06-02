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1 час назад

Билли Айлиш поцеловала украинский флаг на концерте в Германии

Газета.Ru

Американская певица Билли Айлиш во время концерта в Бонне (Германия) поцеловала украинский флаг, сообщает Express.

Билли Айлиш поцеловала украинский флаг на концерте в Германии
Фото: Телеграм-канал «Политика Страны»Телеграм-канал «Политика Страны»

Айлиш дала камерный акустический концерт на площадке «Телеком Форум» на 1900 слушателей в немецком городе перед началом своего европейского тура. Концерт длился меньше часа, брат Айлиш Финнеас аккомпанировал ей на синтезаторе и гитаре.

После манипуляций с флагом Айлиш спела песню Happier Than Ever — последнюю в выступлении.

Также известно, что Айлиш пришлось прервать концерт, когда во время исполнения песни idontwannabeyouanymore» фанатка в первом ряду потеряла сознание. Айлиш позвала сотрудников площадки и попросила поклонников глубоко дышать и пить воду.

Ранее стало известно, что группа Rammstein развернула украинский флаг на концерте в Швейцарии.

Шоу-бизнес,Билли Айлиш,
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