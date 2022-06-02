Эдгар Запашный высказался о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд

Весь мир с замиранием сердца наблюдал за разводом Джонни Деппа и Эмбер Херд. Актриса обвиняла голливудского красавичка в домашнем насилии. В итоге суд США признал, что женушка врет, и теперь она обязана выплатить 15 миллионов долларов. За любимица публики порадовался и Эдгар Запашный в соцсетях.
«Плюс 15 млн долларов, ибо нефиг», – написал он, явно намекая, что был на стороне Деппа и рад за него.
Изначально Херд требовала 100 млн долларов от Деппа за моральную компенсацию. Но в итоге деньги придется заплатить ей. 10 за клевету и еще 5 штрафом. Кстати, сам Джонни на решающее слушание вообще не пришел.