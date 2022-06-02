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1 час назад

Эдгар Запашный высказался о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд

РИА "ФедералПресс"

Весь мир с замиранием сердца наблюдал за разводом Джонни Деппа и Эмбер Херд. Актриса обвиняла голливудского красавичка в домашнем насилии. В итоге суд США признал, что женушка врет, и теперь она обязана выплатить 15 миллионов долларов. За любимица публики порадовался и Эдгар Запашный в соцсетях.

Эдгар Запашный высказался о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд
Фото: Isabelle Vautier / Keystone Press Agency / globallookpress.comIsabelle Vautier / Keystone Press Agency / globallookpress.com

«Плюс 15 млн долларов, ибо нефиг», – написал он, явно намекая, что был на стороне Деппа и рад за него.

Изначально Херд требовала 100 млн долларов от Деппа за моральную компенсацию. Но в итоге деньги придется заплатить ей. 10 за клевету и еще 5 штрафом. Кстати, сам Джонни на решающее слушание вообще не пришел.

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