Оскар Кучера пожелал Барских «хорошей охраны» в Европе

Макс Барских запретил россиянам слушать свою музыку на стримингах, но треки внезапно стали доступны. А теперь артист приглашает российских слушателей на концерты в Европе. Об этом в «Телеграме» высказался Оскар Кучера.
«Надеюсь, к нему придут на концерт, и я желаю ему хорошей охраны», – заявил Кучера.
Барских был одним из тех украинских артистов, кто весьма резко высказывался не только о ситуации в родной стране, но и о русских людях в целом. Он уверял, что никогда не выступит перед россиянами и не будет зарабатывать на русском слушателе.