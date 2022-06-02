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1 час назад

Оскар Кучера пожелал Барских «хорошей охраны» в Европе

РИА "ФедералПресс"

Макс Барских запретил россиянам слушать свою музыку на стримингах, но треки внезапно стали доступны. А теперь артист приглашает российских слушателей на концерты в Европе. Об этом в «Телеграме» высказался Оскар Кучера.

Оскар Кучера пожелал Барских «хорошей охраны» в Европе
Фото:  globallookpress.com globallookpress.com

«Надеюсь, к нему придут на концерт, и я желаю ему хорошей охраны», – заявил Кучера.

Барских был одним из тех украинских артистов, кто весьма резко высказывался не только о ситуации в родной стране, но и о русских людях в целом. Он уверял, что никогда не выступит перед россиянами и не будет зарабатывать на русском слушателе.

Шоу-бизнес,Макс Барских,Оскар Кучера,
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