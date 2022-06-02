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21 минуту назад

Капитан «Барселоны» Пике расстанется с Шакирой после 11 лет отношений

Елена Прошина

Капитан испанского футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике и колумбийская певица Шакира разорвали отношения после измены со стороны футболиста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание El Periodico.

Шакира решила разоварть отношения с Пике из-за измены
Фото: ReutersReuters

Как говорится в сообщении, Жерар Пике и певица Шакира состояли в отношениях с 2011 года — около 11 лет. Они не заключили брак, но у них есть два сына — Саша и Милан.

Издание отмечает, что Пике уже съехал в другую квартиру и регулярно посещает ночные клубы. Всякий раз его сопровождают «разные женщины», отмечает El Periodico.

Жерар Пике играет за «Барселону» с 2008 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, семь раз — обладателем Кубка страны, шесть — победителем Суперкубка.

Шоу-бизнес,Жерар Пике,Шакира,
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