«Взаимное насилие». Джонни Депп выиграл дело против Эмбер Херд

Суд присяжных признал экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера и обязал ее выплатить $15 млн в качестве компенсации по делу о защите его чести и достоинства. В то же время присяжные постановили, что актер также выдвигал ложные обвинения против бывшей супруги. Херд присуждена компенсация в размере $2 млн. Громкий судебный процесс, отложенный из-за пандемии, длился семь недель.

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Суд присяжных признал актеров Эмбер Херд и Джонни Деппа ответственными за клевету в их исках друг против друга, передает CNN. Изучив все показания и улики, присяжные пришли к выводу, что оба бывших супруга говорят неправду.

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Депп должен получить компенсацию за ущерб в размере $15 млн. Херд, в свою очередь, присудили $2 млн от Деппа. Изначально адвокаты актера требовали возмещения ущерба в размере $50 млн, а Херд — $100 млн.

Актриса присутствовала на последнем заседании суда и опустила глаза, пока зачитывался приговор. Депп в суд не пришел.

После приговора Херд заявила, что «убита горем». «Разочарование, которое я испытываю сегодня, не передать словами. Я убита горем из-за того, что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять непропорциональной власти и влиянию моего бывшего мужа», — сказала актриса.

«Я еще больше разочарована тем, что этот вердикт будет значить для других женщин», — добавила она, уточнив, что сегодняшний приговор «поворачивает время вспять» в тот период истории, когда женщину «можно было публично опозорить и унизить», и дискредитирует установку, что к насилию в отношении женщин следует относиться серьезно.

Депп опубликовал письмо, в котором заявил, что «присяжные вернули ему его жизнь». «С самого начала дело возбуждалось для того, чтобы рассказать правду», — отметил он.

«Через средства массовой информации против меня были выдвинуты ложные, очень серьезные уголовные обвинения, что вызвало бесконечный шквал ненавистнического контента в мой адрес, хотя официально мне так и не было предъявлено никаких обвинений», — говорится в сообщении Деппа.

«Мы благодарны, очень благодарны присяжным за их тщательное обсуждение, судье и сотрудникам суда, которые посвятили этому делу огромное количество времени и ресурсов», — заявила журналистам адвокат актера Камилла Васкес.

Как начался судебный процесс

Депп и Херд познакомились в 2009 году на съемках фильма «Ромовый дневник» и заключили брак в 2015 году. Уже в 2016-м начался бракоразводный процесс, в ходе которого актриса заявила, что муж применял к ней физическое и эмоциональное насилие. Тогда суд запретил Деппу приближаться к Херд. Позже стороны договорились: актриса отозвала обвинения, а актер обязался выплачивать ей содержание в $7 млн.

В 2018 году актриса опубликовала колонку в The Washington Post, в которой рассказала о пережитом домашнем насилии. Напрямую имя агрессора не называлось. Тогда же в таблоиде The Sun была опубликована статья журналиста Дэна Вуттона «Свихнуться можно: как Джоан Роулинг может искренне радоваться, что домашний насильник Депп сыграет в новом фильме «Фантастические твари»?»

В 2019 году актер подал в суд на Херд за клевету и пытался доказать, что бывшая жена врет и сама выступала в роли абьюзера. Он публично заявил, что никогда не бил актрису, и предоставил свои собственные фотографии, на которых на его теле видны синяки. Херд подала встречный иск из-за комментариев адвоката Деппа, назвавшего ее обвинения в насилии «мистификацией». Из-за пандемии коронавируса разбирательство пришлось отложить.

Судебный процесс длился семь недель. Дело рассматривалось в суде Вирджинии, где расположены типографии и серверы The Washington Post. При этом газета не была ответчиком по иску.