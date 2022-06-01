Петросян выступил перед ранеными на Украине российскими военными

«Я хочу сказать нашим защитникам добрые слова благодарности за то, что вы делаете, придя в конечном счете к выполнению всех поставленных задач. Это очень важно для нашего народа, нашей страны. Я очень рад, что вся страна и народ это понимает. Поняли и сплотились! Низкий вам поклон!» – приводит слова Петросяна Минобороны в Telegram-канале.