Петросян выступил перед ранеными на Украине российскими военными

Народный артист РСФСР Евгений Петросян провел творческую встречу с ранеными бойцами, которые участвовали в военной спецоперации на Украине и проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве, присоединившись к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ.
«Я хочу сказать нашим защитникам добрые слова благодарности за то, что вы делаете, придя в конечном счете к выполнению всех поставленных задач. Это очень важно для нашего народа, нашей страны. Я очень рад, что вся страна и народ это понимает. Поняли и сплотились! Низкий вам поклон!» – приводит слова Петросяна Минобороны в Telegram-канале.
В ходе выступления были исполнены монологи, такие как «Мы особые», «Старик и гаджеты».
По окончании концерта Евгений Петросян пообщался с военнослужащими и медицинским персоналом, раздал автографы. Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.
Ранее Евгений Петросян раскритиковал тех, кто осуждает всех юмористов за решение некоторых уехать из России, поскольку уехало, по его словам, «полтора юмориста». Сам же артист выразил готовность выступать перед участниками спецоперации.