Барановская пришла на премьеру военной драмы в кожаном корсете

Юлия Барановская появилась на премьере военной драмы «Своя война: Шторм в пустыне», которая прошла в московском киноцентре «Октябрь», в кожаном поясе-корсете, напоминающем нижнее белье с подвязками для чулок.

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Фотографией наряда ведущей на красной дорожке поделилась «Комсомольская правда».

На снимке видна Барановская в замшевых туфлях-лодочках, небольшой сумкой и платье с мелким цветочным принтом. При этом поверх него ведущая решила надеть кожаный пояс-корсет, покрой которого сильно похож на нижнее белье с подвязками для чулок и делающий акцент на грудь.

Барановская всегда посещает светские мероприятия одна. Ведущая ведет закрытую личную жизнь.

В частности, до сих пор остается тайной был ли у нее роман с певцом Григорием Лепсом.