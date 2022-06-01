Чичериной подарили позолоченный автомат

Певице Юлии Чичериной, выступившей в Екатеринбурге, компания «Сима-ленд» вручила подарок — сувенирный позолоченный автомат. Исполнительница призналась, что подумывает взять его с собой в следующую поездку на Донбасс. Об этом сообщили в пресс-службе «Сима-ленда».
«Певице Юлии Чичериной в честь 25-летия ее группы вручили подарок в виде позолоченного автомата. Подарок был преподнесен в деревянном футляре», — рассказали в пресс-службе.
Исполнительница поблагодарила руководство «Сима-ленда» за подарок и заявила, что увезет автомат на Донбасс.
«Подарок в стиле милитари-гламур! Спасибо всем, кто с нами сейчас. Победа будет за нами», — написала певица в соцсетях и опубликовала фото с подарком.
Ранее URA.RU сообщало, что певица Чичерина выступила с благотворительным концертом в компании «Сима-ленд» в честь Дня защиты детей. Также 5000 сотрудников вместе с региональной ГИБДД и юными инспекторами движения устроили флешмоб, посвященный празднику.