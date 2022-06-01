На Ахеджакову распылили перцовый баллончик во время спектакля

Актриса Лия Ахеджакова сообщила, что на нее распылили перцовый баллончик во время спектакля «Игра в джин» в театре «Современник».

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Соответствующее заявление она сделала в своих соцсетях, передает «Московский комсомолец».

Ахеджакова охарактеризовала напавшего как «какого-то неадеквата». Она отметила, что ей неизвестны его мотивы, но не исключила, что причиной могла стать ее пацифистская позиция или отношение к руководству страны.

Актриса надеется, что правоохранительные органы отреагируют на произошедшее и накажут виновного.