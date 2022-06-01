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23 минуты назад

На Ахеджакову распылили перцовый баллончик во время спектакля

Елена Прошина

Актриса Лия Ахеджакова сообщила, что на нее распылили перцовый баллончик во время спектакля «Игра в джин» в театре «Современник».

На Ахеджакову распылили перцовый баллончик во время спектакля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее заявление она сделала в своих соцсетях, передает «Московский комсомолец».

Ахеджакова охарактеризовала напавшего как «какого-то неадеквата». Она отметила, что ей неизвестны его мотивы, но не исключила, что причиной могла стать ее пацифистская позиция или отношение к руководству страны.

Актриса надеется, что правоохранительные органы отреагируют на произошедшее и накажут виновного.

Ранее об инциденте сообщало «РЕН ТВ» Телеканал указывал, что в «Современнике» на антракте спектакля «Игра в джин» один из посетителей распылил перцовый баллончик, но о нападении конкретно на Ахеджакову не говорил. Также там подчеркивали, что зритель свою вину в содеянном отрицает.

Шоу-бизнес,Лия Ахеджакова,
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