На Ахеджакову распылили перцовый баллончик во время спектакля

Актриса Лия Ахеджакова сообщила, что на нее распылили перцовый баллончик во время спектакля «Игра в джин» в театре «Современник».
Соответствующее заявление она сделала в своих соцсетях, передает «Московский комсомолец».
Ахеджакова охарактеризовала напавшего как «какого-то неадеквата». Она отметила, что ей неизвестны его мотивы, но не исключила, что причиной могла стать ее пацифистская позиция или отношение к руководству страны.
Актриса надеется, что правоохранительные органы отреагируют на произошедшее и накажут виновного.
Ранее об инциденте сообщало «РЕН ТВ» Телеканал указывал, что в «Современнике» на антракте спектакля «Игра в джин» один из посетителей распылил перцовый баллончик, но о нападении конкретно на Ахеджакову не говорил. Также там подчеркивали, что зритель свою вину в содеянном отрицает.