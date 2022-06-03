Уткин: артистки на финале Кубка России пели под фонограмму из-за дороговизны "живого звука"

Уткин сказал, что в финале Кубка России было классное шоу с хорошим футболом. Комментатор отметил, что динамовская певица Люся Чеботина рассказала всем о том, что они с МакSим пели под фонограмму, ведь было обидно, что ей свистели, а вместе с МакSим дружно пел весь стадион.