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2 часа назад

Уткин объяснил, почему певица МакSим пела под фонограмму на финале Кубка России

Евро-футбол.Руиещё 4

Известный комментатор Василий Уткин на своём ютуб-канале высказался по поводу того, что певица МакSим на финале Кубка России выступала под фонограмму.

Уткин: артистки на финале Кубка России пели под фонограмму из-за дороговизны "живого звука"
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Уткин сказал, что в финале Кубка России было классное шоу с хорошим футболом. Комментатор отметил, что динамовская певица Люся Чеботина рассказала всем о том, что они с МакSим пели под фонограмму, ведь было обидно, что ей свистели, а вместе с МакSим дружно пел весь стадион.

«Выстраивать живой звук на стадионе было бы жутко дорого и стоило бы это больше, чем гонорары артистов», - добавил Уткин.

Напомним, что в финале Кубка России «Спартак» со счётом 2:1 обыграл «Динамо».

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