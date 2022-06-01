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28 минут назад

Сын Газманова сравнил пение под фонограмму с резиновой женщиной

Елена Прошина

Старший сын певца Олега Газманова Родион сравнил выступление под фонограмму со свиданием с резиновой женщиной, поскольку «не чувствуешь резонанса». В беседе с «Московским комсомольцем» он отметил, что уважает организаторов концертов «чисто для живой песни».

Газманов сравнил пение под фонограмму с резиновой женщиной
Фото: РамблерРамблер

«Я терпеть не могу петь под фонограмму — не чувствуешь резонанс. Это как сходить на свидание с резиновой женщиной: и да, и нет. Есть организаторы, которые делают концерты чисто для живой песни — честь им и хвала. Своих заказчиков я всегда заранее предупреждаю: мы выступаем всем составом и поем только живьем», — приводятся в материале слова Газманова.

Также он поделился, что отец поддерживает его в любых начинаниях, при этом может «твердо и прямо сказать, что ему не нравится».

«У него сейчас дичайший график, он подает мне невероятный пример работоспособности», — добавил Газманов.

Старший сын певца, несмотря на погруженность в творческую среду с малых лет, долгое время не пытался стать ее частью, занимаясь бизнесом. Всерьез музыкальной карьерой он занялся лишь после успеха песни «Люси».

Шоу-бизнес,Олег Газманов,
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