Газманов сравнил пение под фонограмму с резиновой женщиной

«Я терпеть не могу петь под фонограмму — не чувствуешь резонанс. Это как сходить на свидание с резиновой женщиной: и да, и нет. Есть организаторы, которые делают концерты чисто для живой песни — честь им и хвала. Своих заказчиков я всегда заранее предупреждаю: мы выступаем всем составом и поем только живьем», — приводятся в материале слова Газманова.