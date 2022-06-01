Киркоров вспомнил о провале при поступлении в ГИТИС

«И почему я не попросил о протекции у папы?! Там же половина учителей была, у которых он еще учился! Но у меня была абсолютная самоуверенность, что я такой гениальный и что меня с лету возьмут. Выучил басенку, прозу, какой-то романс — "Отцвели уж давно хризантемы в саду". Почему этот романс? Потому что мне нравился Сергей Захаров, а он этот романс очень красиво пел», — рассказал Киркоров.