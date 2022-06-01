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1 час назад

Киркоров вспомнил о провале при поступлении в ГИТИС

Никита Бородкин

Поп-исполнитель Филипп Киркоров рассказал, как не смог поступить в ГИТИС в 18 лет. В интервью «МК» он заявил, что сперва ему рекомендовали сходить в армию, а после уже вернуться к планам поступить в театральный институт.

Киркоров вспомнил о провале при поступлении в ГИТИС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И почему я не попросил о протекции у папы?! Там же половина учителей была, у которых он еще учился! Но у меня была абсолютная самоуверенность, что я такой гениальный и что меня с лету возьмут. Выучил басенку, прозу, какой-то романс — "Отцвели уж давно хризантемы в саду". Почему этот романс? Потому что мне нравился Сергей Захаров, а он этот романс очень красиво пел», — рассказал Киркоров.

В результате будущего поп-короля не допустили до второго тура отбора, несмотря на золотую медаль в школе.

«Все-таки это музыкальный театр, комедия, оперетта, а не опера. Я все делал. У меня было милое личико, я был симпатичным, но делал все на уровне глухой самодеятельности, конечно», — признался Киркоров.

Шоу-бизнес,Сергей Захаров,Филипп Киркоров,
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