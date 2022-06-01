Серебренников решил продвигать русскую культуру в Европе

Режиссер Кирилл Серебренников намерен продвигать русскую культуру в Европе, в которой сейчас массово запрещают произведения российских классиков. Как сообщает «Слово и Дело», проживающий в Европе кинематографист пообщался с критиком Антоном Долиным для его подкаста.
Так, режиссер рассказал, что давно осуждал тех, кто запрещает русскую культуру, поэтому решил продвигать ее на Западе.
«Сделаем все возможное, чтобы она сохранилась, чтобы ее уважали, чтобы ее не забыли. Важно понимать, что вся русская культура — литература, театр, кино, музыка — она вся про хрупкость человека. Уязвимость и его ценность», — заявил Серебренников.
Отметим, что на 75-м Каннском кинофестивале режиссер оказался единственным россиянином, картину которого допустили к показу. Вопреки ожиданиям кинокритиков, фильм «Жена Чайковского» остался без наград.