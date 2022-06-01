В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
20 минут назад

Лазарев впервые за долгое время поделился фото с детьми

Елена Прошина

В День защиты детей певец Сергей Лазарев впервые за долгое время опубликовал в соцсетях фото с детьми и поздравил всех с этим праздником. Об этом пишет «Газета.ру».

Лазарев впервые за долгое время поделился фото с детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист отметил, что как отец двух детей очень хорошо понимает значение этого праздника. Сергей пожелал, чтобы все дети были счастливы и жили в мире и любви.

«От всего сердца желаю, чтобы у всех детей на планете глаза светились от счастья, чтобы каждый малыш был любим. Пусть каждый ребенок на Земле живет в мире, гармонии и безопасности. И неважно, какую профессию выберет ваш малыш, когда вырастет, важно, чтобы он был счастлив», — написал Лазарев.

Напомним, у Сергея растет двое детей - 7-летний Никита и 3-летняя Анна. Их родили суррогатные матери, имена которых певец не разглашает. В этом году сын Сергея окончил первый класс, а дочка посещает детский сад.

Ранее Лазарев рассказал, что помог 13-летней Насте из Донбасса. Во время обстрела девочка лишилась ноги и певец решил ей помочь. Он отправил Насте костыли, а также необходимые вещи и большого плюшевого медведя.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители