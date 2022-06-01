Лазарев впервые за долгое время поделился фото с детьми

В День защиты детей певец Сергей Лазарев впервые за долгое время опубликовал в соцсетях фото с детьми и поздравил всех с этим праздником. Об этом пишет «Газета.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Артист отметил, что как отец двух детей очень хорошо понимает значение этого праздника. Сергей пожелал, чтобы все дети были счастливы и жили в мире и любви.

«От всего сердца желаю, чтобы у всех детей на планете глаза светились от счастья, чтобы каждый малыш был любим. Пусть каждый ребенок на Земле живет в мире, гармонии и безопасности. И неважно, какую профессию выберет ваш малыш, когда вырастет, важно, чтобы он был счастлив», — написал Лазарев.

Напомним, у Сергея растет двое детей - 7-летний Никита и 3-летняя Анна. Их родили суррогатные матери, имена которых певец не разглашает. В этом году сын Сергея окончил первый класс, а дочка посещает детский сад.