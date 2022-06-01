Серебренников высказался о своем отъезде из России

«Не хочу вообще употреблять слово эмиграция. Сейчас в конце концов 21 век. Люди, которые переезжают из Брюсселя в Амстердам, они не предаются брюссельцами анафеме и не говорят: «Все, я рву со своим Брюсселем и еду в Амстердам. Мне стыдно быть брюссельцем», — говорит Серебренников.