Серебренников высказался о своем отъезде из России

Режиссер Кирилл Серебренников в YouTube-шоу «Радио Долин» высказался о своей эмиграции во Францию из России.
Постановщик объяснил, что не считает отъезд из России полным разрывом связи с родиной.
«Не хочу вообще употреблять слово эмиграция. Сейчас в конце концов 21 век. Люди, которые переезжают из Брюсселя в Амстердам, они не предаются брюссельцами анафеме и не говорят: «Все, я рву со своим Брюсселем и еду в Амстердам. Мне стыдно быть брюссельцем», — говорит Серебренников.
Также он отметил, что люди, которые по тем или иным причинам покидают страну, стараются найти для себя место, где «будут чувствовать себя счастливыми».
«Когда люди из твоей страны уезжают — это огромная трагедия. Этот процесс нельзя запретить. Нельзя запрещать, где людям лучше, счастливее и свободнее. Надо сделать, чтобы люди не уезжали», — поделился режиссер.
18 мая Кирилл Серебренников вышел на красную дорожку Каннского кинофестиваля с актерским составом картины «Жена Чайковского». Фильм стал единственной работой российского режиссера на мероприятии.