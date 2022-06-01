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30 минут назад

Королева рассказала о снимаемой для сына квартире

Елена Прошина

Певица Наташа Королева рассказала, что снимает сыну Архипу квартиру в хрущевке, где он живет со своей подругой Мелиссой. Об этом пишет журнал «7 дней».

Королева рассказала о снимаемой для сына квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Королевой, 20-летний Архип сейчас живет отдельно от родителей. Отпрыск певицы снимает однокомнатную квартиру в хрущевке без лифта, на пятом этаже.

«Его это полностью устраивает. И нас с мужем тоже. Понятное дело, что платим за жилье мы с Сергеем. Архип же студент, оканчивает второй курс», — рассказала звезда.

Архип встречается с Мелисой Волынкиной уже два года. Девушка занималась танцами на пилоне, а теперь работает визажистом, свои работы она демонстрирует в соцсетях. Певица и ее муж Сергей Глушко поддержали решение сына жить отдельно. Они считают, что в 20 лет уже пора отпускать ребенка во взрослую жизнь.

Несмотря на то, что квартиру Архипу оплачивают родители, на карманные расходы он сам зарабатывает. Сын певицы преподает японский язык, за одно занятие он берет по пять тысяч рублей.

Ранее Архип снялся в новом клипе своей мамы на песню «Дельфин и русалка». Центральное место в композиции занимает вокал самого Архипа. В самой песне есть отсылки к хиту 90-х, который Королева исполняла с бывшим мужем Игорем Николаевым. Некоторые строчки Архип поет на японском языке.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,Игорь Николаев,
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