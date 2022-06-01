Билан впервые прокомментировал события в Донбассе

«Вот сейчас задним числом я уже начинаю понимать, начинаю копать. Это действительно трагедия. И я согласен с тем, что на это надо было обращать внимание. Адресной помощи Донбассу у меня пока не было, но если нужна будет моя поддержка - творческая, какая угодно, вы только скажите», - признался певец.