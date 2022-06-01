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1 час назад

Билан впервые высказался о ситуации в Донбассе

Елена Прошина

Певец Дима Билан впервые высказался о ситуации в Донбассе и на Украине. Артист признался, что все эти 8 лет эта тема у него проходила по касательной, однако сейчас он готов помочь жителям. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Билан впервые прокомментировал события в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Билан уверяет, что его кругозор довольно обширен. Он интересуется различными темами в информационном пространстве – от лесных пожаров до благотворительных акций. Однако ситуация на Донбассе обошла его стороной. Сейчас певец, изучив тему, готов оказать помощь.

«Вот сейчас задним числом я уже начинаю понимать, начинаю копать. Это действительно трагедия. И я согласен с тем, что на это надо было обращать внимание. Адресной помощи Донбассу у меня пока не было, но если нужна будет моя поддержка - творческая, какая угодно, вы только скажите», - признался певец.

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Ранее выяснилось, что Сергей Лазарев оказывает помощь пострадавшим детям в Донбассе. Певец прислал необходимые вещи, костыли и игрушку 13-летней девочке Насте, которая потеряла ногу. Артист не смог остаться равнодушным, узнав о ее истории и теперь готов взять над ней шефство. Кроме того, Лазарев окажет помощь еще двум детям.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,Дима Билан,
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