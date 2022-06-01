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1 час назад

Вассерман призвал «не обращать внимания» на уехавшую в Израиль Пугачеву

Газета.Ru

Журналист и депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с изданием «Слово и Дело» высказался по поводу уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой.

Вассерман призвал игнорировать уехавшую в Израиль Пугачеву
Фото: Александр Натрускин/РИА «Новости»Александр Натрускин/РИА «Новости»

Вассерман отметил, что Примадонне нельзя запретить въезд в Россию, поскольку она гражданка государства. Политик также призвал игнорировать ее. «Я не вижу надобности в какой бы то ни было публичной реакции. Наоборот, если мы просто не обратим на нее внимания, это будет, на мой взгляд, сильнейшим ударом по ней, по ее самолюбию», — высказался журналист.

Вассерман уверен, что самое главное, что потеряла Пугачева после того, как уехала из России, — «любовь целых поколений зрителей». Также политик заявил, что все звезды, которые покинули Россию, уже не смогут вернуть признание поклонников. «На их концерты будут обращать так же мало внимания, как и на их публикации. Самый болезненный удар по таким людям — это удар по их кошелькам», — заявил он.

Ранее София Ротару неожиданно поддержала Аллу Пугачеву после того, как Примадонна опубликовала в личном блоге обращение к хейтерам.

Шоу-бизнес,София Ротару,Алла Пугачева,Анатолий Вассерман,Госдума,
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