Вассерман призвал игнорировать уехавшую в Израиль Пугачеву

Журналист и депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с изданием «Слово и Дело» высказался по поводу уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой.

Фото: Александр Натрускин/РИА «Новости» Александр Натрускин/РИА «Новости»

Вассерман отметил, что Примадонне нельзя запретить въезд в Россию, поскольку она гражданка государства. Политик также призвал игнорировать ее. «Я не вижу надобности в какой бы то ни было публичной реакции. Наоборот, если мы просто не обратим на нее внимания, это будет, на мой взгляд, сильнейшим ударом по ней, по ее самолюбию», — высказался журналист.

Вассерман уверен, что самое главное, что потеряла Пугачева после того, как уехала из России, — «любовь целых поколений зрителей». Также политик заявил, что все звезды, которые покинули Россию, уже не смогут вернуть признание поклонников. «На их концерты будут обращать так же мало внимания, как и на их публикации. Самый болезненный удар по таким людям — это удар по их кошелькам», — заявил он.