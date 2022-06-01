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42 минуты назад

Лолита рассказала о своем новом возлюбленном

Елена Прошина

Певица Лолита Милявская рассказала о своем избраннике, с которым она встречается уже два года. Как сообщает «Пятый канал», его зовут Роман, он на восемь лет младше артистки и занимается предпринимательством.

Лолита рассказала о своем новом возлюбленном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Личная жизнь впервые хочет оставаться очень личной. Тем более когда находишься в отношениях с умным человеком, которого не надо как бы облагораживать, поэтому светить не будем», — заявила 58-летняя Лолита.

Милявская отметила, что Роман посещает ее концерты, оплачивает ей зарубежные поездки и не скупится на роскошные подарки — недавно он купил ей перстень с бриллиантами.

«Я всегда была практически замужем очень хорошо. В этом смысле мои мужчины одаривали меня. Вот это подарок третьего мужа. Это подарок того, кто со мной в отношениях», — похвасталась артистка.

При этом расписываться они не собираются — год назад они обменялись амулетами и попросили родных называть их мужем и женой. Лолита отметила, что ее «немножко устал» от штампов, а потому она хочет сперва «пожить» с Романом.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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