Лолита рассказала о своем новом возлюбленном

Певица Лолита Милявская рассказала о своем избраннике, с которым она встречается уже два года. Как сообщает «Пятый канал», его зовут Роман, он на восемь лет младше артистки и занимается предпринимательством.

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«Личная жизнь впервые хочет оставаться очень личной. Тем более когда находишься в отношениях с умным человеком, которого не надо как бы облагораживать, поэтому светить не будем», — заявила 58-летняя Лолита.

Милявская отметила, что Роман посещает ее концерты, оплачивает ей зарубежные поездки и не скупится на роскошные подарки — недавно он купил ей перстень с бриллиантами.

«Я всегда была практически замужем очень хорошо. В этом смысле мои мужчины одаривали меня. Вот это подарок третьего мужа. Это подарок того, кто со мной в отношениях», — похвасталась артистка.