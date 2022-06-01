Третья жена Градского потребовала половину имущества композитора

Третья жена Александра Градского Ольга потребовала через суд половину имущества композитора. Как сообщает Telegram-канал Mash, она подала иск на вдову Марину Коташенко и детей, которые являются наследниками мэтра.

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61-летняя Ольга Градская прожила с композитором в браке с 1980 по 2021 год и родила ему двоих детей — Даниила и Марию. При этом о «совместно нажитом имуществе» она вспомнила лишь спустя семь месяцев после смерти Градского.

По ее мнению, ряд земельных участков и домов в Подмосковье, а также нежилые помещения в Москве должны принадлежать ей, а не Коташенко с несовершеннолетними детьми. По этой причине она написала заявление в суд с требованием разделить имущество.