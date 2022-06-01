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1 час назад

Фанаты высмеяли Шейк за сходство с Лениным

Елена Прошина

Подписчиков российской супермодели Ирины Шейк позабавила новая фотосессия знаменитости. Поклонники увидели в новом образе модели сходство с советским политиком Владимиром Лениным. Об этом пишет «Лента.ру».

Фанаты высмеяли Шейк за сходство с Лениным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Супермодель поделилась кадром из новой фотосессии в соцсетях. На фото Ирина позирует в полуанфас, сидя на стуле. Стилисты выбрали для наряда Шейк оверсайз-рубашку светло-зеленого цвета, золотистый галстук, джинсы и кожаную синюю кепку в армейском стиле.

При этом на лице модели отсутствует макияж, а волос почти не видно из-за головного убора. Новый образ звезды не всем пришелся по душе. Некоторые сравнили Шейк со знаменитым революционером.

«Похожа на Владимира Ленина», «О, Ильич жив», «И Ленин такой молодой и юный октябрь впереди!», «Внучка Октябрьской революции», «Товарищ Шейк», — отреагировали подписчики.

Автором фото стала американский фотограф Кольер Шорр. Над стилем модели поработала директор отдела моды журнала Centrefold Кэти Бернетт.

Это уже не первая совместная работа Шейк и Шорр. Ранее супермодель опубликовала провокационное фото в обнаженном виде. Пикантная фотосессия была сделана для модного журнала Re-Edition. Так, на одном из кадров Ирина демонстрирует свои обнаженные ягодицы. На другом фото звезда стоит на одном колене, при этом из одежды на ней лишь белые кроссовки и гольфы черного цвета.

Шоу-бизнес,Ирина Шейк,
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