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1 час назад

Звезда сериала «Кухня» опроверг слухи о своей госпитализации

Lenta.ruиещё 7

64-летний народный артист России, звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров опроверг информацию о своей госпитализации в одну из столичных клиник. Об этом сообщает РИА Новости.

Звезда сериала «Кухня» опроверг слухи о своей госпитализации
Фото:  Нина Зотина / РИА Новости Нина Зотина / РИА Новости

Ранее ряд СМИ написали, что артист проходит обследование в одном из московских кардиоцентров. Сообщалось, что в ближайшее время врачи клиники должны будут принять решение об оперировании Назарова. О том, с какой именно проблемой актер обратился в больницу, не уточнялось.

Назаров поспешил опровергнуть эту информацию, заявив о том, что он не нуждается в госпитализации, так как чувствует себя замечательно. «Да ну, глупости, ну что вы слушаете всякие сплетни», — заявил Назаров журналистам.

Осенью 2018 года Дмитрий Назаров сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте на Варшавском шоссе в Москве. После ДТП Назаров вызвал пострадавшему, который, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения, скорую помощь.

Дмитрий Назаров — российский актер театра и кино, в фильмографии которого более 40 проектов. Наибольшую популярность ему принесла роль шеф-повара Виктора Баринова в комедийном сериале «Кухня». Артист также снимался в таких фильмах, как «Тобол», «Дикая Лига», «Ладога» и многих других.

Шоу-бизнес,Виктор Баринов,Дмитрий Назаров,
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