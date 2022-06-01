Шахназаров назвал главную причину успеха Собчак

Публицист Михаил Шахназаров назвал аудиосуфлер причиной успеха журналистки Ксении Собчак. В выпуске YouTube-шоу «Полный Абзац» он заявил, что именно «ухо» позволяет ей придумывать каверзные вопросы.
Накануне Собчак в своем Telegram-канале заявила, что никогда не злоупотребляла известной фамилией. Однако публицист с ней не согласился и напомнил телеведущей, что именно происхождение позволило построить ей успешную карьеру. Кроме того, Шахназаров поставил под сомнение ее профессионализм.
«Она без "уха" ни одного вопроса не может сформулировать. Это я говорю как человек, который видел, как она работает. Этот суфлер в ухе находится, ушко такое маленькое, сделанное под слепок. И ей туда надиктовывают. Я говорю абсолютно серьезно. Когда говорят "ведущая Ксения Собчак", то это фамилия, которая выполнила свою функцию», — заявил он.
Все шоу Собчак готовятся при участии целой команды, а вклад самой телеведущей является минимальной, заключил Шахназаров.