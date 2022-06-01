В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
1 час назад

Шахназаров назвал главную причину успеха Собчак

Елена Прошина

Публицист Михаил Шахназаров назвал аудиосуфлер причиной успеха журналистки Ксении Собчак. В выпуске YouTube-шоу «Полный Абзац» он заявил, что именно «ухо» позволяет ей придумывать каверзные вопросы.

Шахназаров назвал главную причину успеха Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне Собчак в своем Telegram-канале заявила, что никогда не злоупотребляла известной фамилией. Однако публицист с ней не согласился и напомнил телеведущей, что именно происхождение позволило построить ей успешную карьеру. Кроме того, Шахназаров поставил под сомнение ее профессионализм.

«Она без "уха" ни одного вопроса не может сформулировать. Это я говорю как человек, который видел, как она работает. Этот суфлер в ухе находится, ушко такое маленькое, сделанное под слепок. И ей туда надиктовывают. Я говорю абсолютно серьезно. Когда говорят "ведущая Ксения Собчак", то это фамилия, которая выполнила свою функцию», — заявил он.

Все шоу Собчак готовятся при участии целой команды, а вклад самой телеведущей является минимальной, заключил Шахназаров.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители