Шахназаров назвал главную причину успеха Собчак

«Она без "уха" ни одного вопроса не может сформулировать. Это я говорю как человек, который видел, как она работает. Этот суфлер в ухе находится, ушко такое маленькое, сделанное под слепок. И ей туда надиктовывают. Я говорю абсолютно серьезно. Когда говорят "ведущая Ксения Собчак", то это фамилия, которая выполнила свою функцию», — заявил он.