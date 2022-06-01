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7 минут назад

Дима Билан заявил о готовности помочь Донбассу

Газета.Ruиещё 1

Российский поп-исполнитель Дима Билан впервые высказался о ситуации в Донбассе и на Украине. Его слова приводит издание kp.ru.

Билан впервые прокомментировал события в Донбассе
Фото: ТАССТАСС

За кулисами премии «Ру.ТВ» он признался, что в его информационном поле эта тема проходила по касательной.

«При всем своем кругозоре и интересах — будь то лесные пожары или какие-то благотворительные акции — меня это каким-то образом обошло стороной», — сказал Билан.

Сейчас, говорит Билан, он готов оказать помощь жителям региона.

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«Задним числом я уже начинаю понимать, начинаю копать. Это действительно трагедия. И я согласен с тем, что на это надо было обращать внимание. Адресной помощи Донбассу у меня пока не было, но, если нужна будет моя поддержка — творческая, какая угодно, вы только скажите», — сказал Билан.

Ранее сообщалось, что Дима Билан назвал прервавшего его монолог фаната «заразой» со сцены Ледового дворца.

Шоу-бизнес,Дима Билан,
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