Билан впервые прокомментировал события в Донбассе

Российский поп-исполнитель Дима Билан впервые высказался о ситуации в Донбассе и на Украине. Его слова приводит издание kp.ru.
За кулисами премии «Ру.ТВ» он признался, что в его информационном поле эта тема проходила по касательной.
«При всем своем кругозоре и интересах — будь то лесные пожары или какие-то благотворительные акции — меня это каким-то образом обошло стороной», — сказал Билан.
Сейчас, говорит Билан, он готов оказать помощь жителям региона.
«Задним числом я уже начинаю понимать, начинаю копать. Это действительно трагедия. И я согласен с тем, что на это надо было обращать внимание. Адресной помощи Донбассу у меня пока не было, но, если нужна будет моя поддержка — творческая, какая угодно, вы только скажите», — сказал Билан.
Ранее сообщалось, что Дима Билан назвал прервавшего его монолог фаната «заразой» со сцены Ледового дворца.