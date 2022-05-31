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1 час назад

"Начала петь": МакSим исполнила свой хит на матче "Спартак-Динамо"

Клео.Ру

Вот уже 8 лет хит певицы МакSим «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном футбольного клуба «Спартак». Поэтому и фанаты, и болельщики, и члены команды были приятно удивлены, когда артистка 29 мая вышла на московский стадион и исполнила данную композицию.

"Начала петь": МакSим исполнила свой хит на футбольном матче
Фото: соцсетисоцсети

Впервые песня прозвучала в 2014 году, в родном городе Марины – Казани. Тогда «Спартак» играл с местной командой «Рубин», а в перерыве на стадионе зазвучал хит «Знаешь ли ты». Каково было удивление организаторов, когда болельщики встали и от всей души начали подпевать – громко, звонко, душевно. Это всем так понравилось, что каждый матч композиция звучала из колонок, а фанаты – с удовольствием ее пели.

МакSим ни раз признавалась, что счастлива от мысли, что ее песня доставляет фанатам «Спартака» такое огромное удовольствие и объединяет болельщиков в одну большую команду. Однажды она уже исполняла песню вживую в Сочи в 2019 году, но там размах был поменьше. И вот в 2022 году артистка решила повторить тот же опыт, но уже в столице. Об этом она заявила в конце мая.

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29 мая Марина вышла на стадион во время финала Кубка России по футболу. Примечательно, что впервые за 19 лет победу одержала именно команда «Спартака», выиграв матч у «Динамо».

Артистка вышла в белом легком полупрозрачном платье и босиком, прямо как в истории, о которой поется в композиции. Все, кто присутствовал на стадионе, говорили, что атмосфера воцарилась просто замечательная, а все происходящее пробирало до мурашек. МакSим подпевало более 50 тысяч болельщиков, даже дети и брутальные взрослые мужчины.

Напомним, что Марина только недавно вернулась на сцену после тяжелой болезни. Летом прошлого года артистка заболела ковидом и почти 1,5 месяца пролежала в коме. Многие уже не верили в выздоровление молодой исполнительницы, но от всей души желали ей поправиться. И чудо свершилось, правда, на реабилитацию ушел почти год.

Шоу-бизнес,Динамо,Спартак,
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