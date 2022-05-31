Оспа обезьян в России: кто из знаменитостей привезет ее в страну

Интернет-пользователи обсуждают обезьянью оспу. Это заболевание бушует за границей, есть даже первые жертвы. В России пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения оспой обезьян, тем не менее, все ждут тревожных новостей.

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Все возвращается к пандемийным временам. Точно также было с коронавирусом на самом старте пандемии. Россияне тогда обсуждали, что знаменитости и богачи привезли коронавирусную инфекцию в страну. Якобы те, кто могут позволить себе путешествия, контактируют с больными, а потом привозят заболевания в страну. Такой же поворот событий прогнозируют и для обезьяньей оспы.

В числе тех, кто может привезти обезьянью оспу в Россию, уже числятся Ксения Собчак и Ксения Бородина. Эти знаменитости часто путешествуют. Собчак ездит по работе в разные страны, а Бородина охотится за идеальным загаром. Телеведущая, кстати, планирует отпуск в Турции.