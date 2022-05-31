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21 минуту назад

Юрий Николаев заявил о перезапуске «Утренней звезды»

Газета.Ru

Телеведущий Юрий Николаев рассказал о создании музыкальной академии «Утренняя звезда». Об этом ведущий некогда популярной одноименной музыкальной программы заявил порталу Teleprogramma.pro.

Юрий Николаев заявил о перезапуске «Утренней звезды»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Меня все достали вопросом, когда же будет «Утренняя звезда». И я решил сам создать ее на собственной базе. Я открыл академию, где детишки занимаются актерским мастерством, вокалом, хореографией и прочими творческими дисциплинами», — заявил Николаев, отметив, что академия базируется в «Останкино».

Николаев добавил, что воспитанники его «Утренней звезды» уже принимали участие в детском «Голосе».

Телевизионная передача «Утренняя звезда» выходила на Первом канале с 1991 по 2002 годы. Потом она перешла в эфир канала ТВЦ, где просуществовала до 2003 года. В ней дети соревновались в вокальном и танцевальном жанрах.

Среди выходцев «Утренней звезды» такие популярные артисты, как актриса Юлия Пересильд, певицы Валерия и Анжелика Варум, а также исполнители Алексей Чумаков и Сергей Лазарев.

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