Юрий Николаев заявил о перезапуске «Утренней звезды»

«Меня все достали вопросом, когда же будет «Утренняя звезда». И я решил сам создать ее на собственной базе. Я открыл академию, где детишки занимаются актерским мастерством, вокалом, хореографией и прочими творческими дисциплинами», — заявил Николаев, отметив, что академия базируется в «Останкино».