Собчак высмеяла получающих гражданство Израиля россиян

«Я нахожусь на великой реке Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе. Как видите, у нас тут в Израиле тоже лед, уточки и ресторан "Причал", очень похожий на подмосковный ресторан Аркадия Новикова. Но конечно, это все фотообои, потому что на самом деле я сейчас, видимо, нахожусь у Стены Плача», - сказала Собчак.