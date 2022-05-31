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28 минут назад

Собчак высмеяла получающих гражданство Израиля россиян

Мария Иванова

Журналистка Ксения Собчак опубликовала мем о получении россиянами гражданства Израиля и заявила, что сама переезжать туда не планирует. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Собчак высмеяла получающих гражданство Израиля россиян
Фото: ReutersReuters

На меме под названием «Мои документы на получение гражданства Израиля» изображена родословная «Комарова Ивана Сергеевича», восходящая к Адаму и Ною.

«Это мой любимый мемасик. Учитывая, что за последние пару месяцев, когда я кого-то в разных барчиках Москвы встречаю, первый вопрос моих знакомых: «А ты что, тут, что ли? Ты же в Израиле теперь живешь?». В общем, сила пропагандистской прессы, друзья, работает», - рассказала Собчак.

Она отметила, что продолжает работать в Москве.

В апреле израильская газета Haaretz сообщила, что Собчак получила израильское гражданство. Издание писало, что дед Собчак по материнской линии - еврей.

Комментируя это, Собчак отметила, что слухи об израильском гражданстве распространяют пропагандистские Telegram-каналы.

Она опубликовала видео, снятое в Подмосковье и рассказала, что место жительства в последние годы не меняла.

«Я нахожусь на великой реке Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе. Как видите, у нас тут в Израиле тоже лед, уточки и ресторан "Причал", очень похожий на подмосковный ресторан Аркадия Новикова. Но конечно, это все фотообои, потому что на самом деле я сейчас, видимо, нахожусь у Стены Плача», - сказала Собчак.

Шоу-бизнес,Иван Комаров,Аркадий Новиков,Ксения Собчак,
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