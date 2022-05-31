«Большое паскудство»: Пригожин о публичном оскорблении Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «Лентой.ру» заступился за Аллу Пугачеву, которой неизвестные хейтеры адресовали оскорбительное послание на фасаде телецентра «Останкино». Он добавил, что считает «паскудством» подобные высказывания в адрес знаменитой и уважаемой певицы.
«Я считаю, что самое большое паскудство, когда люди пытаются принижать всех тех, у кого когда-либо были заслуги. Алла Пугачева ушла со сцены и объявила об этом публично, решив посвятить свою жизнь маленьким деткам. А заниматься оскорблением родителей — самое низкое. Это говорит о том, что плохая не она, а те, кто опустился до оскорблений. Те, кто заставляет уехавших, приехавших, путешествующих людей считать предателями, это те самые негодяи», — подчеркнул продюсер.
Пригожин также обвинил людей, критикующих уехавших из страны артистов, в разжигании ненависти внутри страны. По мнению продюсера, поступки хейтеров лишь показывают, что они «больше других не любят свою Родину».
Ранее Пугачеву послали матом на здании телецентра «Останкино».