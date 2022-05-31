«Большое паскудство»: Пригожин о публичном оскорблении Пугачевой

«Я считаю, что самое большое паскудство, когда люди пытаются принижать всех тех, у кого когда-либо были заслуги. Алла Пугачева ушла со сцены и объявила об этом публично, решив посвятить свою жизнь маленьким деткам. А заниматься оскорблением родителей — самое низкое. Это говорит о том, что плохая не она, а те, кто опустился до оскорблений. Те, кто заставляет уехавших, приехавших, путешествующих людей считать предателями, это те самые негодяи», — подчеркнул продюсер.