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58 минут назад

Пригожин назвал оскорбления в адрес Пугачевой "паскудством"

Газета.Ru

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «Лентой.ру» заступился за Аллу Пугачеву, которой неизвестные хейтеры адресовали оскорбительное послание на фасаде телецентра «Останкино». Он добавил, что считает «паскудством» подобные высказывания в адрес знаменитой и уважаемой певицы.

«Большое паскудство»: Пригожин о публичном оскорблении Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, что самое большое паскудство, когда люди пытаются принижать всех тех, у кого когда-либо были заслуги. Алла Пугачева ушла со сцены и объявила об этом публично, решив посвятить свою жизнь маленьким деткам. А заниматься оскорблением родителей — самое низкое. Это говорит о том, что плохая не она, а те, кто опустился до оскорблений. Те, кто заставляет уехавших, приехавших, путешествующих людей считать предателями, это те самые негодяи», — подчеркнул продюсер.

Пригожин также обвинил людей, критикующих уехавших из страны артистов, в разжигании ненависти внутри страны. По мнению продюсера, поступки хейтеров лишь показывают, что они «больше других не любят свою Родину».

Пугачева отреагировала на оскорбительную надпись на фасаде Останкино

Ранее Пугачеву послали матом на здании телецентра «Останкино».

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Алла Пугачева,ТТЦ "Останкино",
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