Собчак подшутила над подавшими на израильское гражданство россиянами

Журналистка Ксения Собчак подшутила над соотечественниками, решившими получить израильское гражданство. Соответствующий мем звезда опубликовала в своем Telegram-канале.
Ксения Собчак поделилась с подписчиками мемом с изображением библейской родословной, связывающей условного Комарова Ивана Сергеевича с Адамом, прародителем человеческого рода.
«Мои документы на получение гражданства Израиля», — гласит подпись на картинке
«Это мой любимый мемасик. Учитывая, что за последние пару месяцев, когда я кого-то в разных барчиках Москвы встречаю, первый вопрос моих знакомых «А ты что тут что ли? Ты же в Израиле теперь живешь?» В общем, сила пропагандистской прессы, друзья, работает. А мы по-прежнему работаем в Москве для вас, чтобы вы отдыхали. Но мемасик видный!» — прокомментировала Собчак.
В апреле в СМИ появилась информация о том, что Ксения Собчак решила получить израильское гражданство. Журналистка иронично прокомментировала слух, а также опровергла продажу квартиры в Москве. Следом Собчак объяснила покупку недвижимости в Дубае желанием сохранить капитал.