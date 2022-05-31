Собчак подшутила над подавшими на израильское гражданство россиянами

«Это мой любимый мемасик. Учитывая, что за последние пару месяцев, когда я кого-то в разных барчиках Москвы встречаю, первый вопрос моих знакомых «А ты что тут что ли? Ты же в Израиле теперь живешь?» В общем, сила пропагандистской прессы, друзья, работает. А мы по-прежнему работаем в Москве для вас, чтобы вы отдыхали. Но мемасик видный!» — прокомментировала Собчак.