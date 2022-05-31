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21 минуту назад

Собчак высмеяла подавших на израильское гражданство россиян

Газета.Ru

Журналистка Ксения Собчак подшутила над соотечественниками, решившими получить израильское гражданство. Соответствующий мем звезда опубликовала в своем Telegram-канале.

Собчак подшутила над подавшими на израильское гражданство россиянами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ксения Собчак поделилась с подписчиками мемом с изображением библейской родословной, связывающей условного Комарова Ивана Сергеевича с Адамом, прародителем человеческого рода.

«Мои документы на получение гражданства Израиля», — гласит подпись на картинке

Телеграм-канал «СОБЧАК»

«Это мой любимый мемасик. Учитывая, что за последние пару месяцев, когда я кого-то в разных барчиках Москвы встречаю, первый вопрос моих знакомых «А ты что тут что ли? Ты же в Израиле теперь живешь?» В общем, сила пропагандистской прессы, друзья, работает. А мы по-прежнему работаем в Москве для вас, чтобы вы отдыхали. Но мемасик видный!» — прокомментировала Собчак.

В апреле в СМИ появилась информация о том, что Ксения Собчак решила получить израильское гражданство. Журналистка иронично прокомментировала слух, а также опровергла продажу квартиры в Москве. Следом Собчак объяснила покупку недвижимости в Дубае желанием сохранить капитал.

Шоу-бизнес,Иван Комаров,Ксения Собчак,
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