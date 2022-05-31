Стала известна судьба шоу Галкина «Лучше всех!»

Создатели телешоу «Лучше всех!», которое вел Максим Галкин, не планируют искать ему замену. Предполагается, что проект когда-нибудь вернется в эфир. Об этом пишет Teleprogramma.pro со ссылкой на свой источник.

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«До сентября снимать шоу не планировали изначально. Будет ли Максим Галкин вести проект — неизвестно, но на данный момент замену ему никто не ищет точно», — отметил источник.

Также инсайдер добавил, что показ шоу по телевидению приостановили еще в январе, поэтому остановка выхода передачи в эфир не связана с мировыми событиями.