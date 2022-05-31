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53 минуты назад

Стала известна судьба телешоу Галкина «Лучше всех!»

Елена Прошина

Создатели телешоу «Лучше всех!», которое вел Максим Галкин, не планируют искать ему замену. Предполагается, что проект когда-нибудь вернется в эфир. Об этом пишет Teleprogramma.pro со ссылкой на свой источник.

Стала известна судьба шоу Галкина «Лучше всех!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До сентября снимать шоу не планировали изначально. Будет ли Максим Галкин вести проект — неизвестно, но на данный момент замену ему никто не ищет точно», — отметил источник.

Также инсайдер добавил, что показ шоу по телевидению приостановили еще в январе, поэтому остановка выхода передачи в эфир не связана с мировыми событиями.

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Напомним, ранее Галкин лишился работы в программе «Сегодня вечером». Из-за его отъезда в Израиль Первый канал принял решение заменить юмориста на Николая Цискаридзе. Артист балета уже провел несколько выпусков, но зрители оказались не в восторге от нового ведущего. Они раскритиковали Николая за робость и излишнюю мягкость, которые приравняли к непрофессионализму.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,Первый канал,
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