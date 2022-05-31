Адвоката Успенской возмутила критика певицы Добровинским

Адвокат Любви Успенской Елена Сенина возмутилась критикой юриста Александра Добровинского в сторону певицы. Об этом пишет StarHit.

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Сенина подчеркнула, что не согласна с позицией Добровинского. При этом она напомнила, что его адвокатский статус прекращен из-за нарушений этики. Она также добавила, что называть Добровинского адвокатом неверно, так как он таковым не является.

«Но даже не будучи сдерживаем законом, надо оставаться приличным человеком. Не могу не задаться вопросом «Добровинский, зачем вы взялись за это дело? Каков ваш личный мотив?» — сказала Сенина.

По ее мнению, Добровинский лишь хочет привлечь к прецеденту максимум внимания, как с делом Михаила Ефремова.

«То, что бывший адвокат Добровинский обнародовал якобы переписку с Успенской и дал комментарий о ее «моральном облике» — просто не выдерживает никакой критики», - сказала адвокат.