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47 минут назад

Адвоката Успенской возмутила критика певицы Добровинским

Елена Прошина

Адвокат Любви Успенской Елена Сенина возмутилась критикой юриста Александра Добровинского в сторону певицы. Об этом пишет StarHit.

Адвоката Успенской возмутила критика певицы Добровинским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сенина подчеркнула, что не согласна с позицией Добровинского. При этом она напомнила, что его адвокатский статус прекращен из-за нарушений этики. Она также добавила, что называть Добровинского адвокатом неверно, так как он таковым не является.

«Но даже не будучи сдерживаем законом, надо оставаться приличным человеком. Не могу не задаться вопросом «Добровинский, зачем вы взялись за это дело? Каков ваш личный мотив?» — сказала Сенина.

По ее мнению, Добровинский лишь хочет привлечь к прецеденту максимум внимания, как с делом Михаила Ефремова.

«То, что бывший адвокат Добровинский обнародовал якобы переписку с Успенской и дал комментарий о ее «моральном облике» — просто не выдерживает никакой критики», - сказала адвокат.

Ранее соседка Успенской Анна обвинила ее в избиении своей собаки. Между Анной и певицей завязалась потасовка, в ходе которой артистка обозвала ее. Анна намерена подать в суд и обратилась к Александру Добровинскому.

Шоу-бизнес,Александр Добровинский,Михаил Ефремов,
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