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1 час назад

Илон Маск был замечен с новой девушкой Наташей Бассет в Сен-Тропе

Газета.Ru

Илон Маск был замечен со своей новой девушкой, австралийской актрисой Наташей Бассетт. Об этом пишет издание Daily Mail.

Илон Маск был замечен с новой девушкой в Сен-Тропе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предпринимателя видели с 27-летней Наташей Бассетт в ресторане отеля Cheval Blanc в Сен-Тропе. Сначала пара обедала у бассейна, после чего отправилась на пляж. Наташа Бассетт была одета в открытое платье Zadig and Voltaire и серебряные босоножки на небольшом каблуке. Илон Маск оделся не по погоде: на миллионере были черные джинсы, серая футболка и кожаные ботинки челси.

Актриса Наташа Бассетт переехала в США из Австралии, когда ей было 19 лет. Сначала она работала в Нью-Йорке, затем перебралась в Лос-Анджелес. Как она и Маск познакомились, неизвестно, но считается, что пара начала встречаться в феврале этого года, когда они были замечены выходящими из частного самолета Маска в Лос-Анджелесе.

Илон Маск расстался со своей предыдущей возлюбленной, певицей Граймс, в сентябре, за два месяца до того, как у пары родился второй ребенок. Среди бывших подруг Илона Маска — актрисы Эмбер Херд и Талула Райли.

Шоу-бизнес,Илон Маск,
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